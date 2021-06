Tunisia: attesa a breve decisione finale sul dossier dei rifiuti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro “ad interim” degli Affari locali e dell'ambiente della Tunisia, Kamal Doukh, ha dichiarato alla stampa che previsto verrà annunciata a breve una decisione sulla questione del rimpatrio dei rifiuti italiani esportati illegalmente in Tunisia. Doukh ha parlato a margine dell'annuncio della scelta della Tunisia come ospite d'onore di un salone ambientale internazionale a Lione, in Francia, nell'ottobre 2021. Il ministro ha aggiunto che una delegazione ufficiale tunisina sarà presto inviata in Italia per richiedere una rapida decisione delle autorità italiane per recuperare questi rifiuti. Il ministro ha recentemente dichiarato in parlamento che le autorità italiane avrebbero informato gli omologhi tunisini il 21 maggio 2021 che era stata ritirata la licenza all'azienda italiana che aveva esportato rifiuti in Tunisia. Il ministro tunisino aveva affermato che dal 5 aprile le autorità nordafricane hanno perseguito la via diplomatica per risolvere la questione dei rifiuti italiani, in consultazione con il commissario per le controversie di Stato, la presidenza del governo e il ministero degli Affari esteri, e se necessario, si rivolgerà ai tribunali internazionali. (Tut)