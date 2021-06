Regno Unito: inflazione sale al 2,1 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è salita al 2,1 per cento nel mese di maggio, prevalentemente a causa della spesa al consumo dovuta alle riaperture post pandemia. L'indice dei prezzi al consumo misurava un tasso di inflazione all'1,5 per cento nel mese di aprile, guidato soprattutto dal crescente costo di carburanti e capi di abbigliamento. Il dato registrato a maggio rappresenta il più alto dall'inizio della pandemia, ed è probabile che questo apra una discussione circa la possibilità che i tassi di interesse salgano di pari passo. Al momento pertanto il tasso di inflazione risulta essere superiore all'obiettivo del 2 per cento desiderato dalla Banca di Inghilterra. (Vap)