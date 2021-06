Senato: Casellati ricorda in Aula Epifani, politica resta orfana di un galantuomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valori - ha proseguito Casellati - che hanno caratterizzato anche il suo impegno parlamentare, iniziato nel 2013 con l’elezione alla Camera dei deputati tra le fila del Partito democratico, di cui è stato anche segretario reggente, e proseguito in questa Legislatura, sempre alla Camera, come esponente del gruppo parlamentare di Liberi e uguali. Politico di straordinario spessore etico e umano, Guglielmo Epifani ha saputo interpretare con grande rigore professionale e autonomia di pensiero il valore costituzionale del diritto del lavoro. Come presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, nella scorsa legislatura, seppe conquistare la stima e l’ammirazione di tutti per imparzialità, fermo rispetto delle istituzioni, grandi competenze tecniche e costante attenzione alle istanze di ogni parte politica. La notizia della sua scomparsa è stata motivo di profondo dolore". In ricordo Epifani l'Aula ha poi osservato un minuto di silenzio. (Rin)