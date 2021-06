Tunisia: ambasciatore a Mosca auspica riapertura dei collegamenti con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Tunisia a Mosca, Tariq Ben Salem, ha espresso la sua speranza che i collegamenti tra Tunisia e Russia possano riprendere al più presto, in modo da poter riprendere i flussi commerciali tra i due Paesi. Il diplomatico ha indicato che la Tunisia ha iniziato ad aprire gradualmente i suoi confini, sulla base della situazione legata all'emergenza della pandemia nel mondo. L'ambasciatore Ben Salem ha aggiunto che "la Tunisia spera in una rapida campagna di vaccinazione e che in altri paesi si raggiunga l'immunità di gregge, eliminando le restrizioni di viaggio globali per consentire alle persone di tornare alle loro vite normali". Bentarik ha sottolineato: "Il vaccino russo Sputnik V è stato il primo vaccino contro il Covid-19 ad entrare in Tunisia. Inoltre, abbiamo le competenze tecniche per produrre il vaccino russo con una licenza sul nostro territorio". Parlando della possibilità di approvare altri vaccini russi, il diplomatico ha sottolineato che "la Tunisia ha piena fiducia nelle capacità e nell'esperienza della parte russa, e quindi segue con interesse tutti i dati scientifici e i pareri delle autorità competenti al riguardo". (Tut)