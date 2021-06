Croazia: ambasciata d'Italia, conferenza su restauro e ricostruzione post-sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia a Zagabria ha organizzato nella giornata di ieri, presso la sede dell’associazione dei giornalisti, un evento dedicato al restauro storico-artistico e alla ricostruzione di edifici in contesti post-sismici. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. L’iniziativa ha inteso focalizzarsi su due aspetti fondamentali – su cui assai rilevante è l’expertise italiana nonché le similitudini tra Italia e Croazia – dei contesti post-sismici: la ricognizione e messa in sicurezza di manufatti di valore storico e culturale messi a rischio dai terremoti e la riparazione e ricostruzioni di edifici danneggiati con le più moderne tecniche anti-sismiche. L’evento, aperto dall’ambasciatore Pierfrancesco Sacco e dalla ministra della Cultura croata Nina Obuljen Koržinek, ha visto la partecipazione di massimi esponenti esperti di istituzioni pubbliche (Caschi Blu italiani della Cultura/ministero della Cultura, Dipartimento della Protezione Civile), istituti di conservazione e di ricerca (Istituto croato per la conservazione, opificio delle pietre dure, università di Zagabria) e aziende specializzate nel settore. (segue) (Res)