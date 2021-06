Croazia: ambasciata d'Italia, conferenza su restauro e ricostruzione post-sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza formale ha fatto seguito una lunga sessione sia in presenza fisica che online di seguimi incontri B2B tra le aziende italiane e croate presenti. L’evento si inserisce in una serie di iniziative promosse dal governo italiano e dall’ambasciata a sostegno delle istituzioni croate sotto il profilo sia della tutela del patrimonio culturale che della ricostruzione anti-sismica: sin dai primi momenti successivi ai due sismi che hanno colpito la Croazia, la Protezione Civile italiana ha fornito immediata assistenza, donando tra le altre cose 4 campi container alle popolazioni di Sisak e Petrinja, consegnate ufficialmente lo scorso aprile dal ministro Di Maio; lo scorso gennaio, su input del ministero della Cultura, si era già svolta una prima missione dei Caschi Blu italiani della Cultura in Croazia; a marzo l’ambasciata è stata tra i partner principali della prima conferenza sull'ingegneria anti-sismica tenutasi in Croazia. Programmate per il resto dell’anno sono inoltre una missione dell’Istituto Italiano di geofisica e vulcanologia per vagliare il sistema di faglie nel nord Paese; una mostra sui terremoti ad opera Protezione Civile; un evento dell’Ice di promozione delle aziende italiane specializzate in materiali anti-sismici. (Res)