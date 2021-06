Rifiuti: Gualtieri, fare patto con cittadini e mettere Ama in sinergia con Acea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la chiusura del ciclo dei rifiuti "Roma deve promuovere un patto con altre regioni e città" e "un patto con i cittadini per contrastare, con meccanismi nuovi, l'elusione della Tari e ridurne l'importo, per chiedere comportamenti virtuosi in cambio di un impegno straordinario per ripulire le strade". Inoltre bisogna fare "un patto con Ama che, dopo la follia di 8 amministratori delegati in 5 anni, va rilanciata con un management competente. In questo quadro penso che sia necessaria una forte sinergia con Acea, una delle migliori aziende di servizi d'Italia, che costruisce e gestisce impianti di ultima generazione". È quanto sostiene con un intervento su "Il Corriere della Sera" il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Uscire dall'emergenza, colmare il divario con le altre capitali europee e realizzare una vera rivoluzione verde non è un sogno impossibile", aggiunge. (Rer)