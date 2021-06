Regno Unito: governo vuole rendere obbligatoria vaccinazione del personale case di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe considerando la possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione anti Covid per il personale delle case di riposo, obbligo che andrebbe poi esteso a tutto il personale sanitario. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Guardian", la mossa viene giudicata come controversa da molti esperti, e potrebbe facilmente portare a battaglie legali da parte di coloro che si vedrebbero imporre l'obbligo, questione che potrebbe potenzialmente finire di fronte alla Corte europea dei diritti umani. Nei piani allo studio del governo, il personale delle case di riposo avrebbe 16 settimane per venire vaccinato, pena la perdita del proprio posto di lavoro. Al momento si contano 1,5 milioni di operatori nel settore. Il governo sarebbe tuttavia intenzionato a fare lo stesso per gli 1,38 milioni di persone impiegate nel sistema sanitario inglese (Nhs England), rendendo obbligatoria la vaccinazione contro il Covid 19 e l'influenza stagionale. L'Associazione dei medici britannica ha messo in guardia il governo sull'introdurre il provvedimento, affermando che nonostante auspichino che tutto il personale dell'Nhs venga vaccinato contro il Sars-Cov-2, "l'obbligatorietà è uno strumento inadatto, che ha i suoi rischi". (Rel)