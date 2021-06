Credito: Spagna, 4 banche sotto inchiesta per possibili abusi in concessione crediti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza spagnola (Cnmc) ha aperto un procedimento disciplinare contro le banche Sabadell, Santander, Caixabank e Bankia, per presunte pratiche che hanno limitato la competitività in merito alla commercializzazione della linee di credito statali Covid-19. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", la Cnmc sta indagando il legame con diversi prodotti (tra gli assicurazioni, servizi di allarme o acquisto di televisori) che queste banche avrebbero chiesto come condizione ai clienti per accedere a queste linee di credito ed al loro possibile uso per meccanismi di ristrutturazione dei debiti finanziari preesistenti. Le condotte analizzate hanno la loro origine in alcune informazioni che il Cnmc ha ricevuto attraverso la casella di posta dei reclami. Dopo l'analisi effettuata, l'istituto di vigilanza ha ritenuto che le azioni di queste banche "si allontanerebbero dalla buona fede richiesta" nelle loro relazioni con i clienti. L'ente pubblico ritiene che le pratiche di queste quattro entità "potrebbero aver alterato il comportamento economico dei consumatori" per sottoscrivere i crediti Ico, e tutto questo "avrebbe potuto distorcere la libera concorrenza e colpire l'interesse pubblico". (Spm)