Maturità: D'Incà, in bocca al lupo a ragazzi, continuare percorso di formazione per affrontare sfide future

- "La pandemia ha reso ancor più evidente l'importanza della scuola come luogo dove si pratica la cultura, si diffonde la conoscenza, si formano le classi dirigenti del futuro. A tutte le ragazze e i ragazzi che stanno per affrontare gli esami di maturità faccio i miei in bocca al lupo". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, per l'inizio degli esami di Maturità. "Il mio augurio per voi è che continuiate il vostro percorso di formazione culturale e di vita per essere sempre più preparati ad affrontare le sfide che arriveranno", aggiunge.(Rin)