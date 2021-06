Cina: emesse 64 obbligazioni per la rivitalizzazione rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 64 obbligazioni per la rivitalizzazione rurale sono state emesse dalla Cina, per un valore complessivo di 51,2 miliardi di yuan (7,99 miliardi di dollari), che riflettono un mercato obbligazionario rurale in forte espansione in linea con il piano di modernizzazione delle vaste aree rurali del Paese. Lo ha riferito il quotidiano cinese "Global Times", precisando che tra le obbligazioni in questione 48 sono state di credito, con un valore di 42,5 miliardi di yuan, e che la maggior parte degli enti emittenti sono imprese statali. Sono state emesse altre otto obbligazioni speciali per il rilancio rurale del governo locale, per un valore di 8,7 miliardi di yuan. La maggior parte dei fondi raccolti è stata utilizzata in aree quali al garanzia dell'acquisto e lo stoccaggio del grano, impianti energetici intelligenti nelle aree rurali e progetti di costruzione di strade rurali e urbane. L'emissione di obbligazioni per la rivitalizzazione rurale fa parte del piano di lavoro 2021-2025 del governo cinese. Il primo giugno è entrata ufficialmente in vigore la legge sulla promozione della rivitalizzazione rurale. A febbraio, il governo centrale cinese ha presentato il "documento n. 1" per il 2021, rinnovando l'enfasi sull'area rurale e sul settore agricolo cinese. (Cip)