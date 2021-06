Rifiuti: Gualtieri, no a termovalorizzatori, tecnologia superata e non prevista in Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tecnologia dei termovalorizzatori non è più risolutiva, oggi esistono tipologie impiantistiche più specializzate per trattare e valorizzare i diversi materiali. Realizzare un nuovo termovalorizzatore significa rinunciare all'idea di raggiungere livelli europei di raccolta differenziata e rinunciare a investire in impianti avanzati: il Pnrr non prevede questa tipologia di impianti". Lo afferma, in un intervento su "Il Corriere della Sera", il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri. Per Gualtieri, per la chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma bisogna: "Portare la raccolta differenziata tra il 65 e il 70 per cento, aumentare il porta a porta, applicare una tariffa puntuale, definire un piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti, investire negli impianti di recupero, dai biodigestori alle bioraffinerie". (Rer)