- "In bocca al lupo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi che oggi affrontano l’esame di maturità. Una prova importante, una tappa che resta nei ricordi di una vita. Forza e coraggio, siamo con voi!". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per gli esami di Maturita 2021. (Rin)