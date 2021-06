Ue: Sassoli, la cosa più importante di questa fase è la centralità del rapporto con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione per cinque anni dei dazi fra Stati Uniti ed Unione è solo il primo passo della distensione. "Ora non è irrealistico pensare di riprendere il processo per un accordo commerciale" simile a quello firmato con il Canada. Lo ha detto a "La Stampa", il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Nessuno è in grado di scommettere quanto durerà, poiché le elezioni di medio termine sono fra un anno e la maggioranza democratica alla Camera e al Senato potrebbe venir meno. Ma nel frattempo c'è da registrare un metodo nuovo, che va oltre Trump. "Per dodici anni - spiega Sassoli - è sembrato che tutto dovesse accadere lì. La cosa più importante di questa fase è invece la centralità del rapporto fra Europa e Stati Uniti". La riunione dei sette grandi a Carbis Bay è stato un tassello della nuova dottrina americana. "Finora ci siamo confrontati con la Cina divisi, ora si è deciso di affrontare insieme la concorrenza commerciale verso quella parte del mondo". (segue) (Res)