Ue: Sassoli, la cosa più importante di questa fase è la centralità del rapporto con gli Usa (2)

- Ma si può e si deve fare di più, dice l'ex giornalista. Nel frattempo l'Unione è riuscita a chiudere un accordo "di grande successo" con il Canada, e che a suo avviso è andato a vantaggio anzitutto dell'Europa e dell'Italia. "Gli standard previsti per le merci scambiate sono i nostri, i negozi e i grandi magazzini canadesi sono pieni di eccellenza italiana. Integrare i mercati è indispensabile e a questo punto non è irrealistico pensare di riprendere il processo per un accordo con Washington. Più integriamo i mercati sulle due sponde dell'Atlantico, più saremo forti nella concorrenza con i cinesi". Quanto alla Russia, "Nessuno la minaccia, ma per dialogare bisogna essere in due. E invece la Russia continua ad alzare i toni. Quello che preoccupa i nostri partner e il vicinato orientale preoccupa tutti". Non è solo una questione di ingerenza militare, che pure allarma i Paesi più a est dell'Unione, a partire dalle tre ex repubbliche baltiche. "Il tema delle minacce cibernetiche è sempre più serio. Li abbiamo subiti anche qui nelle istituzioni europee. E la cosa più grave è che prima di attaccare possono entrare nei sistemi informatici e restare silenti a lungo", ha concluso Sassoli. (Res)