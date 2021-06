Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, inizia oggi, 16 giugno, una visita ufficiale di due giorni in Italia con l'obiettivo di ottenere un sostegno tangibile all’economia del suo Paese, possibilmente con la firma di almeno un protocollo d’intesa al riguardo. E’ quanto ha appreso “Agenzia Nova” da fonti vicine al dossier. I dettagli del memorandum sono ancora in via di definizione e non è chiaro quando e se verrà firmato, ma non è un segreto che l’Italia sia uno dei principali donatori della Tunisia, alle prese con una profonda crisi economica, politica e sociale. La visita di Saied, che avviene su invito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe dovuto tenersi lo scorso autunno ma era sta rimandata a causa della pandemia di Covid-19. Gli altri dossier al centro della due giorni di lavori di Saied in Italia, dove sarà accompagnato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Othman Jerandi, sono la lotta ai flussi migratori illegali e la stabilità della Libia. Il programma della visita prevede un colloquio con Mattarella al Quirinale alle ore 12:00, cui seguirà una colazione di lavoro e un successivo incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Agenzia Nova” ha interpellato al riguardo il giornalista, scrittore, drammaturgo e analista politico tunisino, Soufiane Ben Farhat. (segue) (Res)