Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (2)

- “Ci sono delle considerazioni da fare, prima di tutto economiche, poi anche politiche e geopolitiche. Al livello economico, l’Italia si appresta ad avere un boom, malgrado tutte le difficoltà dovute alla pandemia. Io credo che la crisi del Covid abbia fatto emergere anche il tema dei rapporti più o meno difficili con la Cina e con l’universo cinese. Ci sono delle agenzie italiane interessate all’internazionalizzazione, soprattutto al livello del Mediterraneo: la Tunisia è nel posto giusto, essendo geograficamente molto vicina all’Italia, basti pensare alle isole di Pantelleria o di Lampedusa. Credo che anche la Tunisia possa giocare un ruolo in questa partita della diplomazia economica nel Mediterraneo, anche se il Paese ora è impantanato in una crisi”, ha detto Ben Farhat ad “Agenzia Nova”. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la triangolazione tra la Tunisia, la Libia e l’Italia. “Il sud del Mediterraneo offre molte più opportunità di sviluppo ed economiche di quanto non si pensi. Con la stabilizzazione della Libia, la Tunisia può giocare un ruolo importantissimo. I tunisini conoscono molto bene i libici, siamo partner storici, la manodopera tunisina è molto presente in Libia. L’Italia potrebbe sfruttare queste relazioni privilegiate, come emerso in un recente Business forum trilaterale di alto livello a cui ho preso parte qui a Tunisi. C’è poca informazione sui servizi che può offrire la Tunisia in questo ambito”, aggiunge Ben Farhat. (segue) (Res)