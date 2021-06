Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui flussi migratori clandestini, secondo il giornalista, l’Italia è soprattutto interessata alla stabilizzazione della Libia. “Ma io credo che su questo dossier un ruolo possano giocarlo anche Tunisia, Algeria e Marocco. Noi siamo africani: non possiamo ignorare queste persone che vengono dal sud del Sahara. Nello stesso tempo, molti giovani tunisini delusi dalla rivoluzione tentano di arrivare in Europa credendo di trovare l’Eldorado. Credo che una politica solo repressiva, talvolta crudele, non serva a risolvere il problema alla radice”. E’ utile citare, a tal riguardo, la recente missione italo-europea in Tunisia della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e della commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. Una missione dal duplice obiettivo: da una parte garantire sostegno a un Paese in profonda difficoltà economica, politica e sociale; dall'altra contrastare il business del traffico di esseri umani, contrastando le organizzazioni criminali e creando le condizioni affinché i tunisini possano trovare un'occupazione in patria, oppure possano arrivare in Europa solo attraverso canali regolari. (segue) (Res)