Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (4)

- Il giornalista tunisino ha poi ricordato le parole pronunciate dal presidente Saied durante la visita, domenica 2 agosto 2020, alle due città costiere di Sfax e Mahdia. “Piuttosto che stanziare più fondi per migliorare solo le capacità materiali e le risorse umane delle guardie costiere, dovremmo pensare a eliminare alla radice le cause che spingono le persone a gettarsi in mare”, aveva detto il capo dello Stato di Tunisi, invitando a riflettere “sulle vere ragioni che hanno portato a questa emigrazione”, come l'iniqua distribuzione della ricchezza e delle risorse a livello nazionale, ma anche internazionale, e la rigida procedura dei visti. “Oggi l'immigrazione irregolare o clandestina è stata creata da alcuni per motivi politici. E ne hanno la piena responsabilità”, aveva detto Saied. (segue) (Res)