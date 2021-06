Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di oggi, ha aggiunto Ben Farhat, “sarà più orientata allo sfruttamento delle possibilità future, che sulle incomprensioni del passato”. L’Italia “aiuta molto la Tunisia, ci sono molti legami stretti tra i tunisini del nord e gli italiani del sud: viviamo nello stesso clima, le nostre genti si assomigliano sempre di più, eppure ci sono sempre barriere”. Ora, secondo lo scrittore e giornalista, c’è una “reale volontà di superare le difficoltà soprattutto nel dopo-Covid per lo sviluppo del Mare Nostrum, che non è un grido di guerra dei Romani, ma una reale possibilità e speranza” di fronte all’emergere di nuovi attori come Russia, Cina e Turchia in questo spazio geopolitico. “Non capisco come i nostri Stati, che sono qui da secoli, abbiano permesso interventi esterni di questo tipo. Credo ci sia ora la giusta occasione per un migliore sfruttamento delle possibilità, ma bisogna superare le politiche repressive e i discorsi politici elettorali a vuoto”, ha concluso il giornalista. (segue) (Res)