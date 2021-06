Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le relazioni economiche, la Tunisia ha sempre presentato caratteristiche ideali per gli investitori italiani, grazie alla vicinanza geografica, ad una normativa locale che favorisce gli investimenti e al costo molto competitivo dei fattori di produzione. Il Paese nordafricano rappresenta un ponte per l’Italia sul Mediterraneo, una piattaforma produttiva naturale per le imprese italiane impegnate a diversificare le proprie attività e a introdursi in nuovi mercati nel Maghreb, Africa subsahariana e Golfo. I vantaggi comparati della Tunisia per le nostre imprese sono costituiti dalla prossimità geografica con importanti mercati in Europa e Africa, la manodopera qualificata e la presenza di filiere produttive competitive ad alto valore aggiunto (in particolare per tessile, aeronautico, automotive, energie rinnovabili e telecomunicazioni). I rapporti commerciali tra Italia e Tunisia sono ottimi: il nostro Paese è primo fornitore della nazione nordafricana con una quota di mercato del 14 per cento a ottobre 2020 ed è il suo secondo partner commerciale, con un interscambio bilaterale nel 2020 attorno ai 4,4 miliardi di euro (fonte Istat) e un saldo in attivo. (segue) (Res)