Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è il quinto mercato di destinazione delle esportazioni italiane nell’area Mena nel 2020, il secondo in Nord Africa. Secondo l’Istat, le esportazioni in valore dall’Italia verso lo Stato africano nel 2020 sono state di 2,4 miliardi di euro (-24 per cento rispetto al 2019), mentre le importazioni di 2,1 miliardi (-14 per cento rispetto al 2019): contrazioni che non destano sorpresa nel contesto Covid-19. Ci sono settori nei quali la presenza italiana è preponderante: un capo di abbigliamento su cinque importato dalla Tunisia è realizzato da imprese italiane, come lo è un macchinario su tre per l’agricoltura (39,2 per cento nel 2019). In un'ottica di accorciamento delle catene del valore, la Tunisia può vedere nei prossimi anni incrementi importanti dei propri flussi con l'Italia. La presenza economica italiana in Tunisia è solida e dinamica, annoverando circa 800 società (la maggior parte delle quali sono totalmente esportatrici). La Tunisia continua a rappresentare per il nostro Paese una costante priorità, circostanza ribadita nel corso delle ricorrenti visite politiche. (segue) (Res)