Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Ice sull’interscambio commerciale tra i due Paesi nel trimestre gennaio-marzo 2021, il valore totale delle esportazioni verso il Paese nordafricano ammonta a 695 milioni di euro, in calo del 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra i prodotti con il più alto valore di esportazione figurano i prodotti metallurgici (98,6 milioni di euro) e le apparecchiature elettriche e quelle per uso domestico non elettriche (con 87,8 milioni di euro). I dati delle importazioni in Italia invece hanno toccato quota 610,6 milioni di euro, in aumento del 3,7 per cento rispetto a un anno fa. Fra i prodotti con il più alto valore di importazione vanno segnalati gli articoli di abbigliamento (con 114,4 milioni di euro) e le apparecchiature sopra citate (con 82 milioni di euro). Il saldo commerciale si attesta sugli 84,3 milioni di euro, rispetto agli 136,8 milioni del 2020. L’Italia rappresenta il secondo partner commerciale della Tunisia ormai da diversi anni: tuttavia il valore dell’export è passato da 3,3 miliardi di euro nel 2008 a 1,93 miliardi nel 2017. (segue) (Res)