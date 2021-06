Tunisia: presidente Saied oggi in Italia, focus su cooperazione, migranti e Libia (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di “Agenzia Nova” spiegano che dietro allo stallo imposto dalla Steg ci sarebbe la volontà delle organizzazioni sindacali di categoria di ostacolare le politiche istituzionali funzionali alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Il messaggio per gli investitori internazionali del settore, che da alcuni mesi ormai restano in attesa di vedere una soluzione a questa situazione, non è certo dei migliori. Il rischio è quello che le aziende straniere siano così costrette investire i propri capitali altrove. Peccato che nella visita di Saied non ci sarà spazio per un incontro con le imprese italiane. Un confronto, su questo tema, potrebbe esserci a inizio luglio con la prevista missione a Roma del premier Hichem Mechichi. (Res)