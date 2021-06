Economia: viceministra Castelli, la finanza d'impatto potrà aiutare l'impresa sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della finanza sono i criteri dell'impact investing e per superare la crisi bisogna correre sulla messa a terra di norme per rendere più lunghi i tempi di concordati e piani di risanamento. Ne è convinta Laura Castelli, viceministra dell'Economia, reduce da un tour a Bruxelles dove si è concentrata sui temi dell'economia sociale, ma non solo, incontrando il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, i parlamentari italiani a Bruxelles e una rappresentanza di aziende tricolore. Con il commissario Gentiloni ha parlato di finanza d'impatto e del fondo Sure: "Non siamo entrati nei dettagli - spiega Castelli a "Milano Finanza" - ma abbiamo parlato di come la finanza d'impatto potrà aiutare l'impresa sociale, che vale diversi miliardi di Pil, delle questioni che stanno alla base della sua corretta individuazione nell'ordinamento italiano e del tema della nuova tassazione che partirà dal primo gennaio su queste aziende, per un primo confronto sulla possibilità di intervenire sulla questione. Più in generale penso che la finanza d'impatto sia il futuro, non solo per il terzo settore". (segue) (Res)