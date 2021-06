Economia: viceministra Castelli, la finanza d'impatto potrà aiutare l'impresa sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema attuale è anche quello delle criptovalute: "Ne abbiamo parlato con i parlamentari europei. Il Parlamento italiano sta analizzando il pacchetto sulla finanza digitale della Commissione, è condivisa l'importanza di fare in fretta, c'è molta sensibilità tra i nostri parlamentari europei su questi temi". Il viceministro da mesi sponsorizza un decreto Salvaimprese, per aiutare nel rilancio post-pandemia: "Siamo a lavoro con gli altri ministeri nella Cabina di Regia voluta dal ministro Cartabia, ci incontriamo spesso e il lavoro va avanti spedito ma dobbiamo fare in fretta. È impensabile immaginare che procedure come quelle pensate prima del Covid, rispetto ai fallimenti, entrino in vigore nei prossimi mesi. È necessario dare più tempo alle imprese per rimettersi in piedi, allungando i tempi dei concordati e dei piani di ristrutturazione", ha concluso Castelli. (Res)