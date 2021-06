Energia: Grossi (Aiea), l'Iran fa attività nucleare senza dare informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafael Grossi, il diplomatico argentino che è direttore generale dell'Aiea, è stato a Roma per due giorni. L'agenzia per l'energia atomica dell'Onu è al centro del negoziato politico più delicato di questi mesi: il tentativo di Iran da una parte e '5+1' dall'altra di far rivivere l'accordo sul nucleare iraniano 'Jcpoa'. L'intesa fu firmata nel 2015, ma Donald Trump la abbandonò unilateralmente nel 2018, attivando nuove sanzioni economiche contro l'Iran. A sua volta, Teheran ha iniziato a violare i limiti 'tecnici' dell'accordo, arrivando per esempio ad arricchire l'uranio ad un livello del 60 per cento, vicino a quello necessario per utilizzo militare. Il direttore generale spiega a che punto sono le trattative per far rivivere il 'Joint Common Plan of Action': "L'Aiea non partecipa direttamente al negoziato, - spiega Grossi a "la Repubblica" - ma è stata chiamata a verificarlo e dovrebbe continuare a fare attività ispettive in Iran. Tutti sanno che a questo punto bisognerà aspettare il nuovo governo iraniano: le discussioni da settimane affrontano questioni tecniche anche molto complesse e delicate, ma quella che serve è la volontà politica delle parti. Una cosa è sicura: non si può fallire una seconda volta, la prima volta è accaduto, ma non può esserci un secondo insuccesso". (segue) (Res)