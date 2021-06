Energia: Grossi (Aiea), l'Iran fa attività nucleare senza dare informazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane Grossi ha rilasciato dichiarazioni preoccupate sull'atteggiamento iraniano. "Gli ispettori dell'Aiea hanno scoperto alcuni siti iraniani in cui era stata fatta attività nucleare senza che fossero stati dichiarati, come da accordi, alla nostra agenzia. Gli iraniani non ci hanno ancora fornito informazioni sufficienti". E questo influisce sul negoziato "perché è crollato un elemento indispensabile, quello della fiducia. Se non possiamo fidarci, non possiamo lavorare. Dobbiamo lavorare in un clima di fiducia, e per averla c'è bisogno di informazioni dettagliate, di chiarimenti, di piena trasparenza. Per il momento questi elementi non ci sono". Di recente gli ha scritto il presidente Salehi, che è il capo dell'agenzia atomica iraniana, garantendo trasparenza. "Ma ancora non ci sono state offerte le risposte necessarie. L'Iran è un paese che ha un programma nucleare complesso e ambizioso, che sta arricchendo l'uranio a un livello molto vicino a quello per un uso militare. Descrivo semplicemente lo stato delle cose. Sono preoccupato della situazione in cui siamo, lo dico in maniera trasparente da tempo all'Iran". "Fra l'altro - conclude Grossi - in questa fase di distacco dal Jcpoa, l'Iran ha arricchito uranio al 5 per cento, poi al 20, poi al 60. Sono livelli vicini a quello per uso militare, e il Jcpoa accettava un livello del solo 3,67 per cento, quello necessario all'uso civile". (Res)