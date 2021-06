Usa: Trump visita il confine, denuncia le "macerie" create dall'amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ieri, 15 giugno, la sua prossima visita al confine meridionale degli Stati Uniti, teatro dall'inizio di quest'anno di una grave crisi dei flussi migratori. La visita avverrà su invito del governatore del Texas, Greg Abbott, che ha recentemente annunciato l'intenzione del suo Stato di procedere autonomamente alla realizzazione di un muro di confine. In una nota pubblicata dal suo ufficio, Trump spiega che si unità al governatore repubblicano il 30 giugno per "una visita ufficiale al confine meridionale devastato del nostro Paese". Secondo l'ex presidente, l'amministrazione presidenziale in carica ha "ereditato dal sottoscritto il confine più forte, solido e sicuro nella storia degli Stati Uniti, e nell'arco di poche settimane ha causato la crisi di confine più disastrosa nella storia degli Stati Uniti". "Siamo passati dall''arresto e rimpatrio' al 'fermo e rilascio'. Siamo passati da una sicurezza di confine che era l'invidia del mondo all'anarchia (...). Biden e (la vicepresidente Kamala) Harris hanno ceduto il controllo del nostro confine a cartelli, criminali e coyote. (...) Ai nostri coraggiosi agenti di confine e ufficiali dell'Ice è stato illegalmente impedito di fare il loro lavoro. Come se non bastasse - ha aggiunto Trump nella nota - Biden e Harris rifiutano di visitare il confine e di verificare di persona le macerie che hanno creato". Secondo l'agenzia delle dogane Usa, a maggio il numero di migranti che hanno attraversato illegalmente il confine meridionale degli Usa è aumentato del 674 per cento su base annua, e nel mese di maggio si è registrato il quarto aumento mensile consecutivo, con un record di 180.034 attraversamenti illegali. (segue) (Nys)