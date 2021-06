Giappone: le esportazioni aumentano nel mese di maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa media delle famiglie giapponesi è aumentata nel mese di aprile, anche se tale aumento è di natura perlopiù prospettica, dopo il brusco calo registrato durante il picco iniziale della pandemia durante lo stesso periodo dello scorso anno. Lo certificano i dati pubblicati dal governo del Giappone lo scorso 4 giugno. Ad aprile la spesa media delle famiglie ha registrato un incremento del 13 per cento su base annua, dopo un aumento del 6,2 per cento nel mese di marzo. L'aumento registrato ad aprile è comunque superiore alle previsioni degli economisti, che si attendevano mediamente un incremento del 9,3 per cento. (segue) (Git)