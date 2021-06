Giappone: mozione di sfiducia parlamentare apre le porte alle elezioni dopo le Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, intende concentrare i propri sforzi nel successo delle Olimpiadi estive in programma a Tokyo dal 23 luglio, e scioglierà probabilmente le camere a settembre, in risposta alla mozione di sfiducia presentata dalle forze di opposizione. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". La mozione di sfiducia, presentata alla Camera bassa della Dieta, è stata bocciata ieri, 15 giugno. Prima del voto il leader del Partito costituzionale democratico - principale forza politica di opposizione - ha accusato Suga di essere "inadeguato a guidare il Paese in una situazione di emergenza". Le prossime elezioni generali saranno la prima vera prova dell'effettivo sostegno pubblico a Suga, che ha assunto la guida del governo dal suo predecessore Shinzo Abe lo scorso settembre, dopo le dimissioni di quest'ultimo per ragioni di salute. Le elezioni dovranno comunque essere convocate prima della scadenza dell'attuale legislatura, il prossimo 21 ottobre. Secondo le anticipazioni fornite dal quotidiano, il Partito liberaldemocratico di cui Suga è esponente includerà nella sua piattaforma elettorale una serie di misure di stimolo economico che verranno presentate la prossima estate. Le misure si concentreranno sul sostegno ai settori più colpiti dalla pandemia, come turismo, ristorazione e trasporti. Le forze di opposizione premono per l'approvazione di una manovra di bilancio da 30mila miliardi di yen (270 miliardi di dollari), ed è probabile che in vista della prova elettorale anche il fronte conservatore di governo presenterà consistenti piani di spesa. (segue) (Git)