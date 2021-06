Giappone: mozione di sfiducia parlamentare apre le porte alle elezioni dopo le Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera bassa della Dieta del Giappone ha bocciato ieri la mozione di sfiducia presentata dalle forze politiche di opposizione ai danni del primo ministro di quel Paese, Yoshihide Suga, all'indomani della partecipazione del capo del Governo al summit del G7 che si è tenuto lo scorso fine settimana in Cornovaglia, nel Regno Unito. Le forze di maggioranza, che reggono 306 dei 465 seggi della Camera bassa, hanno votato compattamente contro la mozione presentata da quattro partiti di opposizione, che chiedevano di prorogare la sessione parlamentare in scadenza oggi per approfondire il dibattito sulle misure di contenimento della pandemia in vista dell'apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Il segretario generale del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp), principale forza della coalizione conservatrice di governo, ha dichiarato che il primo ministro Suga non dissolverà le camere nel corso dell'attuale sessione parlamentare: "Dobbiamo restare in guardia e assicurarci che i rimanenti disegni di legge vengano approvati", ha dichiarato il premier giapponese durante un incontro coi membri del governo nella giornata di oggi. (segue) (Git)