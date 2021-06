Giappone: mozione di sfiducia parlamentare apre le porte alle elezioni dopo le Olimpiadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione presentata ieri segna l'apice delle critiche sempre più forti rivolte a Suga per la gestione della pandemia di coronavirus e del complicato dossier delle Olimpiadi estive di Tokyo, già rinviate lo scorso anno proprio a causa della pandemia, e fissate per il mese prossimo, nonostante l'opposizione della maggior parte dell'opinione pubblica giapponese. All'iniziativa hanno aderito tutte le principali forze di opposizione giapponesi: il Partito costituzionale democratico, il Partito comunista giapponese, il Partito democratico per il popolo e il Partito socialista democratico. A innescare la presentazione della mozione di sfiducia è stato il rifiuto da parte della coalizione conservatrice di governo di prorogare per tre mesi l'attuale sessione parlamentare, che si chiuderà oggi, 16 giugno. "Il governo ha perso la fiducia pubblica in molteplici occasioni", ha accusato il leader del Partito costituzionale democratico, Yukio Edano. "Il governo Suga non è stato in grado di proteggere le vite e il tenore di vita della nostra gente", ha aggiunto Edano. (segue) (Git)