Giappone: mozione di sfiducia parlamentare apre le porte alle elezioni dopo le Olimpiadi (4)

- La mozione di sfiducia è la prima presentata alla Camera bassa giapponese da giugno 2019. L'eventuale approvazione della mozione avrebbe costretto il capo del governo a sciogliere la Camera bassa entro 10 giorni, o in alternativa a decretare le dimissioni dell'intera compagine di governo. Nelle scorse settimane Suga ha suggerito in più occasioni la possibilità di indire elezioni anticipate, nel caso l'opposizione fosse ricorsa ad una mozione di sfiducia ai danni del suo esecutivo. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) e il partito Komeito, le due principali forze di governo, sembrano però intenzionate a rinviare la decisione in merito alle elezioni almeno sino a settembre. Lo stesso Suga ha evitato annunci nel corso di una conferenza stampa il 14 giugno, limitandosi ad affermare di voler "garantire la sicurezza e la tranquillità di quanti più cittadini possibile". Il tasso di approvazione al governo del premier Suga è andato progressivamente calando col peggioramento del quadro pandemico nel Paese, ed è ora ai minimi dall'insediamento del primo ministro, lo scorso settembre. (Git)