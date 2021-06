Malesia: Covid, concessa autorizzazione all'impiego dei vaccini CanSino e J&J (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha annunciato ieri il piano di ripresa nazionale dal Covid-19, con la riapertura del Parlamento a partire dal prossimo settembre. In un discorso televisivo, il premier ha spiegato che a partire da settembre il Paese potrà far ripartire l’economia gradualmente, ma anche le attività sociali e le sedute del Parlamento. "Non possiamo continuare così, e dobbiamo uscire da questa crisi il prima possibile", ha detto Muhyiddin, sottolineando che “l'attuale blocco sta costando al governo 320 milioni di dollari al giorno”. “Gran parte dei settori economici del Paese dovrebbero riaprire entro la fine di ottobre, in base alle proiezioni attuali”, ha specificato il premier. Muhyiddin ha spiegato che l'attuale "lockdown", in vigore dal primo giugno, rappresenta la prima fase del piano di uscita dalla pandemia. La seconda fase, in cui le restrizioni Covid-19 saranno leggermente allentate, pur mantenendo le misure di distanziamento sociale e il divieto sui viaggi, inizierà “una volta che le nuove infezioni giornaliere della Malesia scenderanno sotto i quattromila casi, e dopo che il dieci per cento della popolazione sarà completamente vaccinata” ha detto il premier, specificando che “questo dovrebbe avvenire a luglio e agosto”. (segue) (Fim)