Malesia: Covid, concessa autorizzazione all'impiego dei vaccini CanSino e J&J (3)

- La terza fase, poi, prevista per l'inizio di settembre, consentirà la riapertura dei settori dell'economia malese e, per garantire ciò, “i casi giornalieri dovranno scendere sotto i duemila al giorno e il 40 per cento della popolazione dovrà essere completamente vaccinata”. Per la riapertura completa, invece, si dovrà attendere novembre, “una volta che il 60 per cento dei cittadini saranno immunizzati e i casi giornalieri scenderanno sotto i 500 al giorno”, ha aggiunto il premier. "Le continue chiusure hanno colpito duramente i nostri mezzi di sostentamento, ma adesso possiamo cominciare a vedere la luce alla fine del tunnel", ha ribadito Muhyiddin, esprimendo fiducia sul fatto che il piano di uscita avrebbe avuto successo “se abbinato al ritmo delle vaccinazioni contro il Covid”. (segue) (Fim)