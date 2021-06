Malesia: Covid, concessa autorizzazione all'impiego dei vaccini CanSino e J&J (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia vaccinerà contro il Covid 30 mila lavoratori delle industrie chiave per l’economia del Paese. Lo ha annunciato in una conferenza stampa Khairy Jamaluddin, ministro della Tecnologia e coordinatore per il piano di immunizzazione, sottolineando che in base ai dati giornalieri del coronavirus di domenica 13 giugno, “undici dei 15 focolai si sono sviluppati sul posto di lavoro, con quasi 200 casi attivi". "Questo è il motivo per cui abbiamo deciso che la quarta fase di gestione della pandemia inizi il prima possibile, per ridurre il numero di focolai sul posto di lavoro e fermare la trasmissione delle infezioni tra i lavoratori", ha detto Khairy. La mossa, tuttavia, è stata contestata dall'opposizione, che ha sottolineato che la vaccinazione dei malesiani anziani deve ancora essere completata. Il deputato del Partito d'Azione Democratica (Dap) Teo Nie Ching ha poi ricordato che "Khairy ha promesso a marzo che gli insegnanti avrebbero avuto la priorità nella seconda fase ma, arrivati al cinque giugno solo il 16,2 per cento degli insegnanti sono stati vaccinati”. (segue) (Fim)