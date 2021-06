Malesia: Covid, concessa autorizzazione all'impiego dei vaccini CanSino e J&J (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Circa il 57 per cento degli anziani dovrebbe essere vaccinato entro metà giugno, ma sembra che il resto dei cittadini debba aspettare, mentre il governo riserva i vaccini ai lavoratori delle industrie”, ha detto Khoo Poay Tiong, un altro membro del Dap. Intanto, il primo ministro Muhyiddin Yassin ha dichiarato che “il governo è fiducioso che la capitale Kuala Lumpur e la città di Putrajaya raggiungeranno l'immunità di gregge prima del previsto, entro agosto”. Le autorità hanno annunciato venerdì scorso il prolungamento, fino al 28 giugno, del “lockdown” in vigore dall’inizio del mese. Se questo primo periodo di blocco portasse a una riduzione dei contagi di Covid giornalieri, il Paese entrerebbe in una seconda fase di quattro settimane, in cui più settori economici potrebbero riaprire. Per il momento, solo 17 settori considerati “essenziali” sono autorizzati a svolgere le attività regolarmente, mentre i cittadini possono abbandonare le proprie abitazioni solo per spese di prima necessità. La Malesia ha registrato oggi 4.949 nuovi casi, di cui 2.026 nelle città di Selangor e Kuala Lumpur. (Fim)