Medio Oriente: nuovi raid israeliani su Gaza dopo lancio di palloni incendiari

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno lanciato questa notte nuovi raid aerei sulla Striscia di Gaza, in risposta al lancio di palloni incendiari dall’enclave, per la prima volta dopo il cessate il fuoco che lo scorso 21 maggio ha posto fine alle ostilità con i gruppi Hamas e Jihad islamica. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui le Idf hanno preso di mira obiettivi legati alle Brigate Al Qassam, braccio militare di Hamas. “Le Idf sono pronte a tutti gli scenari, inclusa la ripresa delle ostilità, a fronte dei continui atti terroristici dalla Striscia di Gaza”, ha affermato l’esercito dello Stato ebraico. I raid sono giunti dopo una giornata di tensioni: in concomitanza con una marcia organizzata da gruppi ebraici nazionalisti e conservatori a Gerusalemme, Hamas ha lanciato palloni incendiari in territorio israeliano, provocando almeno 26 roghi in comunità prossime al confine. (Res)