- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Seduta ordinaria di Assemblea capitolina.Campidoglio, Aula Giulio Cesare (dalle ore 14:00)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il comandante della Capitaneria di Porto di Roma, Antonio D’Amore assistono alle operazioni di rimozione dell’ultimo relitto presente nella tratta centrale del fiume Tevere, tra il ponte Umberto I e Ponte Sant’Angelo.Roma, tratto di banchina, posto sulla sponda sinistra del fiume Tevere, compreso fra ponte Umberto I e ponte Sant’Angelo (ore 16:00)- L’assessora regionale a Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa Obblighi di trasparenza, Valentina Corrado interviene on line alla presentazione del piano marketing del comune di Pomezia per rilanciare il turismo locale.Pomezia, Museo del 900, piazza Indipendenza, 11 (ore 11:00) (segue).(Rer)