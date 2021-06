Perù: presidenziali, appello di Sagasti alla calma in attesa proclamazione risultati ufficiali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque si troverà a governare troverà un Parlamento diviso e potenzialmente più debole. Nell'organo monocamerale, 81 deputati, siederanno dal 28 luglio ben dieci gruppi parlamentari, il più forte dei quali - "Perù Libre" di Pedro Castillo - con 37 esponenti, contro i 24 su cui potrà contare "Forza popolare". E sarà un parlamento quasi del tutto nuovo, dato che per effetto di una legge promossa nella scorsa legislatura sull'onda del rifiuto della politica di carriera, gli attuali membri del Congresso non si sono potuti ricandidare. Il che non ha escluso peraltro il ritorno di ministri e altri nomi che hanno avuto una qualche attività politica. Il tutto considerando che il Perù ha sacrificato cinque presidenti negli ultimi quattro anni, vittime delle tempeste giudiziarie aperte dal potente filone locale del "Lava Jato", la procura anticorruzione che ha per anni imperversati in Brasile. (segue) (Brb)