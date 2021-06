Usa: Trump torna a parlare in pubblico, attesi comizi in Ohio e Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una serie di interventi nell'ambito di convention ed eventi repubblicani, l'ex presidente statunitense Donald Trump è pronto a tornare a rivolgersi ai cittadini Usa con due comizi pubblici in Ohio e Florida. Lo riferisce "Usa Today", citando due fonti dello staff dell'ex inquilino della Casa Bianca. Trump dovrebbe organizzare il suo primo raduno post-presidenziale nell'area di Cleveland il 26 giugno e seguire un evento a Tampa il 3 luglio. L'ex presidente Trump, che ha continuato a protestare per la sua sconfitta elettorale contro Joe Biden e ad attaccare i suoi critici durante i suoi discorsi, ha promesso a lungo di condurre manifestazioni più libere nei mesi a venire. "Ne faremo uno in Florida, ne faremo uno in Ohio, ne faremo uno in Carolina del Nord", ha detto Trump durante un'intervista a maggio scorso a "One America News". Trump ha tenuto un piccolo comizio in Carolina del Nord il 5 giugno nel corso della convention statale del Partito repubblicano. Alla fine di febbraio, Trump ha parlato durante la Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac) a Orlando, in Florida. Ad aprile, si è rivolto a un gruppo di sostenitori repubblicani riuniti nella sua casa di Palm Beach, in Florida.(Nys)