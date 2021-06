Roma 2021: Calenda lancia campagna con i volontari di Azione, "non faremo accordi con nessun partito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima cena elettorale con i volontari per il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda in una tenuta a La Marcigliana nel Municipio III della Capitale. Calenda rivolgendosi ai circa 700 volontari, in gran parte presenti, ha confermato: "Non farò accordi con nessun partito, perchè andrò io al ballottaggio. Gli anni di Raggi sono stati cinque anni di nulla. Michetti dice banalità in radio mentre i Ras del Pd danno patenti su destra sinistra, democratico o antidemocratico. Questa - ha aggiunto Calenda - sarà una campagna elettorale che faremo strada per strada, per riportare Roma al rango che merita. Questa è una città che non è stata difesa da nessuno, dove non c'è alcuna idea del trasporto pubblico, della chiusura del ciclo dei rifiuti, del decoro". Calenda ha ricordato: "Abbiamo circa 700 persone che stanno lavorando, molti sono giovani e c'è uno sforzo corale di cittadinanza che credo possa vincere". Tra i presenti alla serata anche diversi esponenti di Italia viva.(Rer)