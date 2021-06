Perù: presidenziali, Castillo in vantaggio di 44.058 voti su Fujimori al termine del conteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 100 per cento dei voti scrutinati il candidato della sinistra alle elezioni presidenziali del Perù, Pedro Castillo (Perù Libre), registra un vantaggio di soli 44.058 voti sul suo avversario conservatore, Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Il completamento del conteggio delle schede elettorali avviene a oltre due settimane dal ballottaggio tenutosi il 6 giugno ma non è sufficiente tuttavia alla proclamazione di un vincitore in quanto sul risultato pende ancora una decisione del Tribunale nazionale elettorale (Jne) in merito a centinaia di ricorsi presentati dai contendenti. In termini percentuali il conteggio finale assegna al candidato di "Perù Libre" il 50,125 dei voti validi contro il 49,875 per cento dei voti ottenuti da Fujimori. In termini nominali Castillo ha ricevuto un totale di 8.835.579 voti contro gli 8.791.521 ottenuti dalla candidata di Fuerza Popular. (segue) (Brb)