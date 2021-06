Yemen: inviato speciale Usa Lenderking in Arabia Saudita fino al 17 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, si recherà dal 15 al 17 giugno in Arabia Saudita, dove incontrerà alti funzionari dei governi della Repubblica dello Yemen e di Riad, nonché l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Durante il suo viaggio, Lenderking “discuterà degli ultimi sforzi per raggiungere un cessate il fuoco globale e nazionale, che è l'unico modo per portare agli yemeniti il soccorso di cui hanno così urgente bisogno", si legge nella relativa nota ufficiale. Gli Stati Uniti accolgono con favore gli sforzi intrapresi dal sultanato dell'Oman per sostenere la pace nello Yemen e riconoscono anche gli sforzi dell'Arabia Saudita per far progredire l'attuazione dell'Accordo di Riad, essenziale per la stabilità, la sicurezza e la prosperità nel sud dello Yemen. Inoltre, l'inviato speciale Usa continuerà a fare pressione per garantire il libero flusso di beni di prima necessità e aiuti umanitari in tutto lo Yemen.(Nys)