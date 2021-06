© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani inizieranno gli esami di maturità e tanti ragazzi affronteranno questa importante prova dopo averla preparata in un momento molto difficile. Siete stati bravissimi. Vi auguro il meglio per il vostro futuro. Forza ragazzi". Così, in un tweet, la sindaca di Roma Virginia Raggi, rivolgendo un pensiero agli studenti che domani affronteranno l'esame di maturità. (Rer)