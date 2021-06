Perù: presidenziali, appello di Sagasti alla calma in attesa proclamazione risultati ufficiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermano i media i risultati definitivi delle elezioni presidenziali si conosceranno tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Lo scrive il quotidiano "El Comercio" ricostruendo l'iter dei ricorsi presentati dai contendenti. Pur persi tra complicate procedure legali, i ricorsi dovrebbero secondo gli esperti spingere la proclamazione del voto non prima della fine del mese in corso. Più giorni di quelli usati nelle due ultime elezioni presidenziali, del 2011 e del 2016, quando però il numero di obiezioni era molto più limitato. Con il 99,985 per cento dei voti registrati, Castillo gode del 50,13 per cento dei consensi contro il 49,87 per cento ottenuto dalla figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori. Lo scarto, di soli 44.816 voti, potrebbe essere totalmente rovesciato se fossero documentate le "massicce" frodi di cui parla la leader di Forza popolare, ipotesi che analisti e media sembrano però sempre più scartare. (segue) (Brb)