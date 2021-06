Patrimonio: Calenda, proposta Gualtieri infattibile, bisogna partire da mappa beni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri sul patrimonio che prevede il blocco della delibera 140 e la coprogettazione con le associazioni "è uno di quei processi che se lo metti in atto finisci nel 2078 e io non sono d'accordo. Sul patrimonio presenteremo un programma la prossima settimana. Intanto posso dire che a Roma sul patrimonio c'è un problema di mappatura, la prima cosa da fare è una mappa del patrimonio di Roma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda a margine della cena elettorale con i volontari in una tenuta a La Marcigliana. "Poi c'è da fare una integrazione tra le case (popolari, ndr) gestite dal Comune di Roma e quelle gestite dalla Regione Lazio. Non si possono avere processi disaccpppiati. Oggi abbiamo una situazione fuori controllo", ha concluso. (Rer)