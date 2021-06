Usa: Biden nomina Tom Nides ambasciatore in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato Thomas Nides ambasciatore in Israele, all'indomani della formazione del nuovo governo nello Stato ebraico. La nomina di Nides dovrà ora essere confermata dal Senato federale Usa. Nides è un ex dirigente della banca d’investimento statunitense Morgan Stanley e ha già servito nella diplomazia Usa come vice segretario di Stato durante l’amministrazione di Barack Obama.(Nys)