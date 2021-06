Brasile: Pfizer consegnerà 2,4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid questa settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute ha inoltre annunciato oggi che la prossima settimana riceverà un altro lotto di vaccini anti-covid dal consorzio, Covax Facility, coordinato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Sono destinate al Brasile 842.400 dosi. Finora, il paese ha ricevuto cinque milioni di dosi dal Covax Facility. In base alla partecipazione, il Brasile ha diritto a 42,5 milioni entro fine anno. Il ministero della Salute non ha rivelato quando dovrebbe avere la prossima spedizione. Complessivamente alla data di lunedì 14 giugno 55.740.512 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 26,32 per cento della popolazione brasiliana, mentre 23.742.688 persone hanno ricevuto anche la seconda dose, pari all'11,21 per cento della popolazione. (Brb)